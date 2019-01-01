روسيا – أغلق موقع RT استطلاعات الرأي لأبرز الأحداث الرياضية في عام 2018، وأبرز شخصية رياضية عالميا وعربيا.

وفي استطلاع أبرز شخصية رياضية في الوطن العربي للعام 2018، حل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالمركز الأول بنسبة 42.6%، وجاء السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي في المركز الثاني بـ37.4%، فيما جاء المغربي المهدي بن عطية ثالثا بـ9.4%.

وفي استطلاع أبرز شخصية رياضية عالمية للعام 2018، جاء الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة بالمركز الأول بنسبة 33.3%، وحل الأرجنتني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في المركز الثاني بـ20.3%، متقدما بفارق بسيط عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي بـ19.7%.

وفي استطلاع أبرز الأحداث الرياضية في العالم للعام 2018، جاء تنظيم روسيا لأول مرة في تاريخها بطولة كأس العالم لكرة القدم في المركز الأول بنسبة 68.5، متقدما بفارق كبير عن صاحب الحدث الثاني وهو فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 11%، فيما جاء تتويج منتخب فرنسا بلقب بطل مونديال روسيا بالمركز الثالث بـ8.1%.

المصدر: RT