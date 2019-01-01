الولايات المتحدة – لم يتمكن الذهب من الاحتفاظ بمكاسبه التي استهل بها العام الماضي، فالمعدن الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الشهور الأولى من العام وصلت به الحال لينهي عامه في المنطقة الحمراء.

حيث تراجع معدل سعر الأونصة في العقود الآجلة بمقدار اثنين وسبعة اعشار بالمئة خلال العام الماضي نتيجة الدور السلبي لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة بالتشديد النقدي لتدعيم أداء الدولار فضلا عن رفع معدلات الفائدة في البنوك المركزية حول العالم أبرزها تركيا والأرجنتين، إلى جانب الهند والفلبين.

ويرى بنك “جولدمان ساكس” أن الذهب سيُسجل مكاسب في العام الحالي نتيجة تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة من جانبه برى بنك أوف أمريكا أن متوسط سعر الذهب في الفين وتسعة عشر سيكون عند الف ومئتين وستة وتسعين دولار للأونصة مع احتمالية زيادته الى الف واربعمئة دولار للأونصة خلال العام.