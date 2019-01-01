ليبيا – أعلنت ” كتيبة فرسان جنزور ” التابعة لداخلية الوفاق مساء اليوم الأربعاء القبض على بعض المحتفلين يوم أمس بدخول رأس السنة الميلادية الجديدة 2019 .

وقالت الكتيبة فى بيان تلقته منها المرصد إن هذا القبض تم بناءً علي ماوصفتها ” بالتحريات والبلاغات وشكاوي وتظلمات بخصوص بعض الأوكار والتجمعات والاستراحات وبعض المنازل المستأجرة ” .

وأشارت الكتيبة المكلفة بحماية مقر وزارة الداخلية فى جنزور ، أن هذه الشكاوى والمعلومات كانت حول وجود مجموعات من الشباب فى الأماكن التي داهمتها وبها أصوات موسيقي صاخبة ، وأوكار دعارة وخمور ومخدرات وغيرها ، وفقاً للبيان .

وأضافت : ” عمليات القبض تمت في ساعات الليل المتأخرة وتزامناً مع بداية السنة الجديدة وإحتفالات بعض الشباب والشكاوي المتكررة بخصوص هذه الأوكار حيث جرت مداهمة العديد من الاستراحات في منطقة النجيلة ، الرشاح ، أستراحات البحر ، أولاد سويسي ، والقبض علي العديد من الخمور وبنات الليل ، وبعض المخدرات ” .

وأكدت كتيبة فرسان جنزور فى ختام بيانها هدم بعض ما وصفتها بأنها ” أوكار الفساد والخمور والمخدرات ” على شاطئ بحر جنزور قرب التخطيط العمراني والقبض علي مجموعة من المخمورين وفي حفلات مختلطة ، مشيرة إلى أنها ستقوم بنشر صور تخص هذه المداهمات يوم غداً الخميس ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات