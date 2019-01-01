ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء أن مدير أمن طرابلس العميد سالم قريميدة عقد إجتماعاً مفاجئاً مع مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي لمناقشة مبادرة توحيد الأجهزة الأمنية بينهما التي تكللت بتكليف مديري أمن طرابلس وبنغازي لمناقشة بنود هذه المبادرة وصياغتها في شكلها الحالي.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن المبادرة تأتي كنتيجة للتحديات التي تواجهها الدولة وفي مقدمتها قضية الإرهاب وإبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وإعادة توحيدها في إطار إعادة الأمن واستتبابه وربط المنظومات الأمنية بكامل التراب الليبي ومنها منظومات” الجنايات، الجوازات، شؤون الضباط “.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة القوانين المتعلقة بالشرطة والتي صدرت إثر الانقسام الحكومي ومعالجة الثغرات فيها وإعادة النظر في بعضها وتشكيل لجان مشتركة لرسم استراتيجيات كبرى للأمن في البلاد حيث تتطلع إحدى تلك اللجان بإعداد هيكلة جديدة لوزارة الداخلية تمهيداً لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد لتكون الأجهزة الأمنية حجر الأساس لتوحيد مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن المبادرة أكدت على تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى والجنوبية وفق منظومة عمل موحدة بشأن المركبات والبوابات وفرق النجدة وإدارة الأدلة الجنائية وملاحقة المطلوبين إلى جانب وضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب ولاسيما ما يتعلق بالأمن الديمغرافي المتعلقة بتسرب عناصر أجنبية.

ووتتضمن المبادرة توحيد الخطاب الإعلامي من خلال إدارة إعلامية مشتركة بعيدة عن التجاذب والخلافات السياسية وتكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية وتخريج عناصر جديدة بناء على مستجدات الجانب الأمني في البلاد ولاسيما المتعلق بالجريمة التي تتزايد صورها وقدرة العناصر الجديدة على ملاحقة تطورها المتسارع.

ونوّهت وزارة الداخلية بأنها بعيدة كل البعد عن كل التجاذبات السياسية وأن أجهزتها الأمنية والشرطية لا علاقة لها بالصراعات السياسية،موضحة أنها تعمل علي توفير الأمن للمواطن داعيةً في الوقت ذاته إلى إخراجها من أية خلافات كونها لا تنتمي لأية فصائل أو تيارات جهوية أو قبلية.

داخلية الوفاق لفتت إلى أن دورها يتمحور حول المساهمة في تطبيق القانون ومساعدة المواطنين والتعاون معهم كونها العمود الفقري لإستقرار الدولة وتعمل على عدة اتجاهات عبر أجهزتها المختلفة بالإضافة إلى حرصها على رعاية قواعد السلوك العام والعمل على عدم الخروج عنها لتصبح بذلك تشكل بحق عماد سلطة المجتمع.

وأعتبرت وزارة الداخلية أن واجباً حتميا يفرض عليها بأن تقوم بتقديم خدمات اجتماعية التي لا تأتى إلا بتعاون جميع أفراد المجتمع مع كافة الأجهزة الأمنية والشرطية ويعتمد على وعي جموع المواطنين بأهمية الأمن والآمان.