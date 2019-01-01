أنجلترا – سيعود الدولي السابق الفرنسي سمير نصري إلى كرة القدم من بوابة وست هام الإنجليزي مع إعلان الأخير الاثنين التعاقد مع لاعب خط الوسط بعد انتهاء مدة الإيقاف المفروضة عليه بسبب المنشطات.

وكان اللاعب البالغ 31 عاما يمضي عقوبة إيقاف لمدة 18 شهرا فرضها عليه الاتحاد الأوروبي على خلفية تلقيه علاجا بالمقويات عن طريق الوريد، وهي طريقة تحظرها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”. وسيكون في إمكان نصري العودة للملاعب بدءا من الأول من يناير 2019.

وأعلن وست هام أنه “أتم التعاقد مع اللاعب سمير نصري الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين” مع مانشستر سيتي في 2012 و2014.

وأضاف في بيان: “بعد فترة تدريب ناجحة (…) انضم لاعب الوسط الفرنسي إلى “الهامرز” بعقد مبدئي حتى نهاية موسم 2018-2019، مع خيار تمديد إقامته في شرق لندن”.