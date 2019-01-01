شاناهان خبير في الصناعات الجوية على رأس البنتاغون بعد استقالة ماتيس

شاناهان خبير في الصناعات الجوية على رأس البنتاغون بعد استقالة ماتيس

الولايات المتحدة – تولى باتريك شاناهان، القادم من القطاع المدني وغير المعروف للجمهور العريض، يوم الثلاثاء، مهامه في قمة وزارة الدفاع الأمريكية، في فترة حاسمة بالنسبة للقطاع العسكري الأمريكي.

وتمت ترقية شاناهان (56 عاما) إلى منصب وزير الدفاع بالوكالة، بعد استقالة جيمس ماتيس المدوية من منصبه في 20 ديسمبر بعد خلافات عميقة مع الرئيس دونالد ترامب، خصوصا حول انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا.

وبعد استقالته أعلن ماتيس، أنه سيغادر منصب وزير الدفاع في نهاية فبراير ليتيح انتقالا سلسا للمنصب إلى خليفته، ولكن ترامب قرر تقريب موعد رحيل ماتيس إلى الأول من يناير. وأعلن الرئيس الأمريكي، في تغريدة مقتضبة على تويتر، تعيين شاناهان، مؤكدا أنه “رائع”.

والآن بات يتوجب على شاناهان، الإشراف على انسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا وعلى انسحاب جزئي من أفغانستان، والتصدي لتأثير هذه القرارات على الأرض وعلى حلفاء الولايات المتحدة.

وباتريك شاناهان لم يخدم في الجيش يوما، امضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في مجموعة “بوينغ” للصناعات الجوية – عمل هناك 31 عاما.

وخلال عمله في منصب مساعد وزير الدفاع، ساعد باتريك شاناهان في إعادة توجيه ميزانية البنتاغون نحو التصدي للتهديدات المزعومة التي تشكلها روسيا والصين.

ودعم بقوة فكرة الرئيس دونالد ترامب إنشاء “قوة فضائية” تكون فرعا سادسا للقوات المسلحة بحلول العام 2020. ويفترض أن يحصل المشروع على موافقة الكونغرس.

المصدر: afp.com