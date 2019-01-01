ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الإثنين مع شركة الهروج للعمليات النفطية اجتماعاً لعرض نشاط الشركة لعام 2018 وبرامج العمل للعام 2019.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط الانتاج المستهدف لسنة 2019 وأعمال الصيانة وإعادة تأهيل الآبار والمشاريع التطويرية والتنموية والميزانيات إلى جانب الإستماع إلى تقرير هيئة المراقبة وما ورد به من ملاحظات.

وبدوره،أكد رئيس لجنة إدارة شركة الهروج عبدالوهاب النعمي أن الشركة باشرت بإعداد الخطط والدراسات لاعادة تأهيل حقل الغاني ومباشرة المرحلة الثانية من تطوير حقل آمال كما أنها بدأت بتقييم اعادة تأهيل حقل الناقة لامكانية اعادة وضعه على الانتاج .

ومن جانبه،أشاد صنع الله بجهود لجنة ادارة الشركة والعاملين بها في مختلف الحقول والموانئ النفطية والتي أدت إلى استئناف الانتاج في الحقول الواقعة بمنطقة آمال وتيبستي، مطالباً الشركة بأن تولي اهتماماً كبيراً بالعاملين في مواقع العمل وتوفر كافة سبل الراحة لهم.

وشدد رئيس المؤسسة الوطنية على أهمية التركيز على برامج ومعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الدراسة البيئية التابعة للمؤسسة.