ليبيا – أكد وزير الصحة بحكومة الوفاق إحميد بن عمر أمس الإثنين لمدراء المراكز والأجهزة الطبية التابعة للوزارة عن دور التأمين الصحي في تحسين الخدمة الطبية للمواطن ، معتبره من الأولويات التي ستعمل عليها وزارته خلال مطلع السنة القادمة.

الوزير شدد بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق على دور المراكز والأجهزة الطبية في إيصال الخدمة للمواطن بعد أن إستمع لمدراء الأجهزة والمراكز مطلعاً على الأعمال والصعوبات الفنية والإدارية التي تمر بها الأجهزة والمراكز.

ووجه بن عمر توصيات لمدراء المراكز بضرورة أخذ التبعية الإشرافية صورتها الحقيقية للتعاون من أجل تقديم الخدمة الصحية المباشرة للمواطن.

وزير الصحة شدد على دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد في التصدي للأمراض الموسمية السارية والأوبئة والطفيليات المنتشرة وتوفير الجرعات اللازمة بعد الاطلاع على الصعوبات التي تواجه الجهازين.