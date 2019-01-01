الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على تمديد فترة انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا، إلى 4 أشهر.

وتؤكد الصحيفة، أن ترامب تطرق إلى ذلك، أثناء زيارته الأخيرة إلى العراق وتحدثه بشكل سري هناك مع الجنرال، بول لاكاميرا، قائد العملية العسكرية ضد داعش.

ووعد دونالد ترامب، بتوفير عدة أشهر للعسكريين الأمريكيين لتنفيذ الانسحاب من سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن سحب قوات بلاده من سوريا يجري بوتيرة منخفضة، مشيدا بدوره الشخصي في محاربة تنظيم “داعش”.

وكتب ترامب على حسابه في “تويتر” يوم الاثنين: “سوريا كانت تشهد فوضى مع انتشار داعش في أراضيها عندما توليت مقاليد الحكم”.. ” ولو فعل أحد.. ما فعلته في سوريا.. لحصل على لقب البطل القومي”.

وشدد ترامب على أن قراره القاضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا جاء تنفيذا للوعود التي قدمها أثناء حملته الانتخابية، منتقدا ما وصفه بـ “الأخبار المزيفة في وسائل الإعلام”.

وفي 19 ديسمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من أراضي سوريا.

المصدر: وكالات