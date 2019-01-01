قطر – أكد قائد منتخب قطر لكرة القدم حسن الهيدوس إن منتخبه يبحث عن الأداء المثالي في بطولة كأس آسيا التي تنطلق بالإمارات، آملا أن يعطي ذلك زخما هائلا لاستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022.

وقال الهيدوس في حديث إلى موقع الاتحاد الآسيوي، حسب ما نقلت صحيفة “الشرق” القطرية اليوم الثلاثاء: “كمنتخب نملك مجموعة متميزة من اللاعبين الموهوبين الذين استعدوا بشكل جيد للغاية من أجل إحداث تأثير في بطولة كأس آسيا في الإمارات وتحقيق أفضل نتائج على الإطلاق في تاريخ هذه البطولة”.

وأبدى الهيدوس اعتقاده أن المنتخب القطري يستطيع كبداية أن يتجاوز الدور ربع النهائي في البطولة، مشيدا بمدربه الإسباني فيلكس سانشيز كـ”مدرب كبير يملك خبرة جيدة بالمنتخب لاستمراره معه منذ أكثر من عام”، كما ثمن دعم الاتحاد الكروي القطري للمنتخب الوطني.

وأوضح الهيدوس أن سبب تفاؤله بأداء قطر في المباريات المقبلة يعود إلى سلسلة النتائج الإيجابية التي أحرزها المنتخب القطري تحت قيادة سانشيز، مضيفا: “بالطبع هذه النتائج الإيجابية في اللقاءات الودية زادت من سقف التوقعات بين الجماهير”.

وذكر اللاعب أنه سيكون من الرائع أن يحصل المنتخب القطري على النقاط الثلاث من المباراة الأولى في كأس آسيا، وهي أمام لبنان، ومن ثم محاولة تكرار النجاح في المباريات اللاحقة.

وأشار مهاجم نادي “السد” القطري إلى أن مشاركة المنتخب العنابي في بطولتي كأس آسيا وكوبا أمريكا عام 2019 جزء من خطة استعداداته لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر عام 2022، مضيفا أن الأداء المثالي في كأس آسيا “سيمنحنا دفعة هائلة خاصة في إطار الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس العالم”.

المصدر: الشرق