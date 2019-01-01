أبوظبي – اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن ما وصفه بالمحور العربي المرتكز على السعودية ومصر سيزداد قوة وزخما في العام الجديد 2019.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول السنة الجديدة: “في السياق الأشمل نجد أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخما وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة”.

وأضاف قرقاش: “لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية ودوره أكبر حضورا بعكس السنوات الماضية”.

وفي غضون ذلك أشار قرقاش إلى أن الإمارات تستمر “في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار” في العالم العربي، متوقعا أن “يزداد نموذجها الملهم قوة وزخما عبر برنامجها الداخلي الطموح والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد”.

وسبق أن دعت الإمارات مرارا على لسان قرقاش إلى ضرورة مواجهة ما وصفه بالتغول الإيراني التركي في المنطقة لا سيما في سوريا، داعيا في هذا السياق إلى “تفعيل الدور العربي” المشترك للتصدي لهذه الظاهرة.

المصدر: RT