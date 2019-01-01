قطر – فرضت قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022 زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة على الكحول اعتبارا من الأول من يناير 2019، بحسبما أكد مسؤول حكومي أمس الاثنين.

وتأتي الزيادة بعد أسابيع من إعلان الدولة الخليجية في موازنتها فرض ضريبة “على المنتجات الضارة بالصحة” اعتبارا من العام 2019.

وجاء الإعلان عن الزيادة عبر شركة قطر للتوزيع، الجهة الوحيدة المخوّلة ببيع الكحول في الإمارة.

ونشرت الشركة قائمة جديدة من 30 صفحة تتضمن أسعار الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية مشيرة إلى زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة.

وتم تداول القائمة التي تضمنت مضاعفة أسعار المشروبات الكحولية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد مسؤول قطري في تصريح لوكالة فرانس برس صحة القائمة.

ولا يعتبر شرب الكحول غير قانوني في قطر وهو متاح في الفنادق، كما يمكن لغير القطريين شراء الكحول بعد الحصول على ترخيص بذلك.

ولكن يحظر شرب الكحول في الأماكن العامة، كما يمنع إدخالها إلى البلاد.

ويرجّح أن تشكل المشروبات الكحولية موضوعا حساسا خلال فترة التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

المصدر: أ ف ب