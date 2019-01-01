بيونغ يانغ – الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه لم يغير موقفه بشأن نزع السلاح النووي لكنه قد يضطر إلى اتخاذ نهج جديد إذا استمرت الولايات المتحدة بمطالبة بلاده باتخاذ إجراء أحادي الجانب.

وأضاف كيم في كلمته بمناسبة العام الجديد أن عملية نزع السلاح النووي ستحقق تقدما أسرع إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات في المقابل، مؤكدا استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت.

ودعا كيم كوريا الجنوبية إلى وقف التدريبات العسكرية مع “القوى الخارجية” والتي تشمل استخدام أسلحة استراتيجية، وطالب باستئناف المفاوضات متعددة الأطراف من أجل إقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: رويترز