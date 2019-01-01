ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط حدوث خرق أمني جديد في حقل الشرارة في الساعات الباكرة من يوم الاثنين.

الوطنية للنفط أوضحت بحسب موقعها الرسمي بأن مجموعة قامت بسطو مسلح على مخيم شركة هاليبرتون وسرقت 6 مكيفات كما قامت المجموعة بإقتحام مرفق تابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطيه وكسر بوابة مستودع التموين وسرقة بضائع ضرورية.

وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء الحوادث الأخيره التي تظهر الفشل المتكرر للمجموعة المسلحة المتواجدة في الحقل وعدم قدرتها على حماية هذا الحقل الهام على الصعيد الوطني.

وجددت المؤسسة دعوتها إلى إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بالحقل على وجه السرعة لضمان سلامة عمالها واستئناف الإنتاج.

وبدوره،صرح رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله قائلاً:”هناك إدعاءات بوجود ما يقارب 1500 مسلح يدعون حماية أكبر حقل نفطي في ليبيا ولكنهم فشلوا مرة أخرى في تأدية واجبهم الأساسي “.

صنع الله طالب الميليشيات المسلحة التي تحتل الحقل إلى المغادرة دون اَي قيد أو شرط ، داعياً إلى أن تكون إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية أولوية بالنسبة للجميع لوقف المزيد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الليبي ومستقبل البلاد.