الولايات المتحدة – ترك وزير الدفاع الأمريكي جون ماتيس، في آخر يوم عمل له في البنتاغون، وصية دعا فيها الجيش إلى “الصمود إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة والتوحد بوجه الأعداء”.

ففي اليوم الأخير له في البنتاغون دعا وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس جنود القوات المسلحة إلى “الصمود”، بعدما قدم استقالته إلى الرئيس دونالد ترامب بسبب الخلاف العميق معه بشأن ملفات عدة.

وقال في مذكرة داخلية تركها قبل مغادرته وزارة الدفاع إن البنتاغون “أثبت على الدوام أنه يعرف كيف يتجاوز أصعب المواقف”.

ويطلق على ماتيس لقب “الجندي الراهب” بسبب ثقافته التاريخية العسكرية الواسعة.

وقد استشهد ماتيس في مذكرته برسالة وجهها الرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن، إلى الجنرال يوليس غرانت في فبراير عام 1865 مع اقتراب حرب الاستقلال الأمريكية من نهايتها، حيث كتب لينكولن “لا تسمحوا بأن يؤخر أو يعرقل أي شيء تحركاتكم العسكرية أو خططكم”.

كما أعرب ماتيس عن ثقته بأن القوات الأمريكية “لن تحيد عن المهمة التي أقسمت اليمين لإنجازها، كما لن تحيد عن الدفاع عن الدستور مع الحفاظ على نمط عيشنا”.

وكان من المفترض أن يبقى ماتيس على رأس وزارة الدفاع بعد تقديمه استقالته حتى نهاية فبراير القادم، لضمان حصول انتقال سلس في البنتاغون، إلا أن ترامب قدم موعد مغادرته شهرين.

وقد شدد ماتيس في بيان استقالته على ضرورة أن تتعامل الولايات المتحدة “باحترام مع حلفائها”.