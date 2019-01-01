فرنسا – اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحكومة الفرنسية “يُمكنها القيام بعمل أفضل” لتحسين حياة المواطنين، وذلك بعد أسابيع من تحرك السترات الصفراء احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية.

وقال ماكرون في خطاب متلفز من قصر الإليزيه بمناسبة عيد رأس السنة “يمكننا القيام بعمل أفضل، وعلينا أن نقوم بعمل أفضل”، لكنه طالب الفرنسيين بـ”قبول الواقع”.

وأضاف “دعونا نتوقف عن تشويه صورتنا وعن التظاهر بأن فرنسا بلاد لا يوجد فيها تضامن وحيث يجب دائما إنفاق المزيد”، وذلك في وقت كانت فيه هناك تجمعات احتجاجية لـ”السترات الصفراء” في باريس ومدن أخرى.

وعبر ماكرون عن الآمال بمزيد من “الحقيقة والكرامة والأمل” في عام 2019.

وأوضح: “نحن نعيش في واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، (ولدينا) بنى تحتية هي من بين الأفضل في العالم”. وتابع: “إننا ندفع القليل، أو لا شيء من أجل تعليم أولادنا، ونتلقى طبابة على أيدي أطباء ممتازين بأقل التكاليف”.

غير أن ماكرون أقر بالحاجة إلى تحسين الخدمات العامة، ولا سيما في المناطق الريفية.

وبينما كان الرئيس يُلقي كلمته، تجمّع متظاهرون يرتدون سترات صفراء في باريس ومدن كبيرة أخرى للمطالبة بمزيد من الإجراءات لصالح الفقراء العاملين.

المصدر: أ ف ب