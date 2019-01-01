فرنسا – نشر الفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، صورة قديمة له في غرفته مهنئا عشاقه بالعام الجديد، لكنه تخلص من صور البرتغالي كريستيانو رونالدو التي كانت مثبتة على الحائط.

واشتهرت صورة قديمة للنجم الفرنسي الشاب حيث ظهر فيها في غرفته محاطا بعدة صور لنجمه المفضل آنذاك رونالدو، الذي اعتبره دائما مثله الأعلى ونجمه الفريد، وزاره في مدريد حين كان صغيرا، كما كان قريبا من مجاورته صيف 2017، قبل أن يفضل التوقيع لباريس سان جيرمان.

ونشر النجم الفرنسي أمس نفس الصورة، لكن دون صور رونالدو، ووضع بدلا منها صورا له في الموسم الماضي متوجا بعدة ألقاب محلية ودولية رفقة فريقه والمنتخب الفرنسي، كما ظهر في صور متوجا بجوائز فردية. ويبدو أن مبابي يرغب في توجيه رسالة للجميع مفادها بأنه أصبح حاليا نجما كبيرا ومشهورا، مقارنة بالنجوم الكبار، ولم يعد ذلك النجم الشاب الواعد الذي يحلم بالوصول لمستوى وشهرة أي لاعب، كائنا من كان. المصدر: وكالات