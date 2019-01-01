مصر – أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، في تعليقه علي تفجير حافلة تقل سياح بالهرم منذ أيام، إن “مثل هذا الهجوم قد يقع في أي مكان في العالم، و الإرهاب لا دين له ولا مكان”.

وفي تصريح خاص لقناة “RT” عبر فودة عن أسفه لوقوع التفجير، مؤكدا أن شرم الشيخ آمنة وأن نهاية الإرهاب ستكون علي يد الجيش والشرطة المصريين.

وأشاد محافظ شرم الشيخ بالنجاحات، التي تحققت في سيناء وفي أماكن أخرى، مشيرا إلى وجود ضربات استباقية.

وقال فودة إن جهات عديدة تسهر على الأمن في محافظة جنوب سيناء، وخاصة في الاحتفالات والأعياد، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن موجودة وكذلك العناصر السرية والقوات البحرية، وقوات حرس الحدود، كما يوجد اتصال دائم بالبدو في الجبال، وتنسيق كامل بين الشرطة والجيش.

تجدر الإشارة إلى تفجير عبوة ناسفة الأسبوع الماضي، استهدف حافلة سياح في مدينة الجيزة قرب القاهرة، وأسفر عن مقتل 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري.

المصدر: RT