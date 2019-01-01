مصر – استقبل محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، سفير طاجيكستان لدى القاهرة، خسرو ناظري، الذي كان يرافق وفدا سياحيا طاجيكيا في أول رحلة سياحية لشرم الشيخ.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل استمرار تلك الرحلات وإمكانية زيادتها في الفترة القادمة، كما تمت مناقشة توقيع بروتوكول تعاون وتآخي بين جنوب سيناء وإحدى محافظات طاجيكستان في الأول من أبريل 2019.

وأعرب السفير الطاجيكي عن شكره وامتنانه لمحافظ جنوب سيناء لدعوته واستقباله الحار بمطار شرم الشيخ الدولي، مؤكدا أن السائحين الطاجيك يستمتعون بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن سمعة شرم الشيخ تحظى بشعبية لدى الطاجيك.

ومن الجدير بالذكر أن أولى الرحلات الجوية القادمة من جمهورية طاجيكستان وصلت بعد ظهر السبت على طائرة الخطوط الجوية الطاجيكية وعلى متنها 187 راكبا قادمة من العاصمة دوشنبه.

المصدر: RT