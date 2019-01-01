ليبيا – كشف مدير مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي تفاصيل التعدي على الناقلة “بدر” والإستيلاء عليها مع العلم أن مدينة بورغاس والشرطة البلغارية تسيطر عليها المافيا، لافتاً إلى أنه عند تحرك الناقلة من المياه الإقليمية البلغارية للمياه الدولية صدر حكم من بلغاريا بإبطال كل الإجراءات التي صدرت من هذه الشركة المخالفة لأنهم قاموا بتزوير عدة مستندات وعلى ضوء اكتشافهم الحكم صدر لصالح ليبيا وقاموا بالسيطرة على الناقلة بقوة السلاح وإخلاء الطاقم الليبي وتصعيد الطاقم الخاص بهم.

الجواشي أشار خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه تم إكتشاف أن الناقلة تم تسجيلها في بنما و على ضوء ذلك تمت مخاطبة السلطة البحرية البنمية التي كانت مؤيدة لمصلحة الموانئ بإعتبار البيانات مزورة وعلى ضوء ذلك تم إصدار تعليمات للمكتب القانوني بإلغاء التسجيل.

وإستطرد حديثه موضحاً:”أن حكومة الوفاق عملت للساعه 12 مساء و بعثوا جميع الرسائل للمندوب في الاتحاد الأوروبي و في الأمم المتحدة يطالبونه أن يتدخل في مجلس الأمن للحصول على إدانة ضد الدولة البلغارية لأن الحكومة لم تحرك ساكناً و الحكومة البلغارية غير مكترثة لهذا الموضوع ثم قامت حكومة الوفاق بمخاطبة جميع سفاراتنا في حوض البحر الأسود و طالبتهم بحجز الناقلة إذا دخلت هذه الدول خلال السلطات البحرية ووجهنا رسائل رسمية و مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالتفتيش البحري الذي يمنع السفينة و طالبناها بحجزها وأرفقنا الأدلة بأن الشهادات مزورة”.

وأكد الحواشي على أن المصلحة بحوزتها كل المستندات التي تثبت تزوير الأوراق و الدليل أن السلطة البحرية أفادت بكتاب رسمي تزوير المستندات التي تم تسجيل الناقلة بها، لافتاً إلى مطالبتهم من إدارة القضايا برفع قضية مستعجلة ضد السلطة البحرية البلغارية.

وتابع قائلاً:”سفيرنا رد على الخارجية و قال بأنه أعلم السلطات الروسية و سلطة الحدود، السفينة في أوكرانيا أعلمت بكتاب للسلطات الأوكرانية وتركيا ردت على هذا الموضوع و جورجيا لا توجد لنا فيها سفارة لكن تم مخاطبتها من خلال مذكرة تفاهم موجه إلى السلطة البحرية لتحجز الناقلة”.