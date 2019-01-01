الولايات المتحدة – أعلنت وكالة الفضاء الدولية “ناسا”، امس، هبوط المركبة الفضائية “إنسايت” على سطح المريخ، بهدف استكشاف باطن الكوكب الأحمر.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مراقبي الرحلة الفضائية قولهم، إن المركبة إنسايت حطت على سطح الكوكب الاثنين، بعد عملية هبوط محفوفة بالمخاطر عبر سماء المريخ.

وأضاف المصدر أن التأكيد جاء عبر إشارات لاسلكية استغرقت أكثر من ثماني دقائق، لعبور ما يقرب من 100 مليون ميل (160 مليون كيلومتر) بين المريخ والأرض.

ولم يرد على الفور أي توضيح عما إذا كانت المركبة الفضائية في حالة عمل جيدة، لكن الأقمار الصناعية التابعة لناسا حول المريخ ستوفر كل ما هو جديد، بحسب الوكالة ذاتها.