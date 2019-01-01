تركيا – انعقدت في إسطنبول، امس، ندوة بعنوان “الاتجاهات الجديدة وتكنولوجيا الوسائط الرقمية”.

الندوة، التي استضافتها وكالة الأناضول التركية، شارك فيها ممثلون عن أعضاء اتحاد وكالات أنباء البلقان وجنوب شرقي أوروبا، حيث استعرضوا أفكارهم حول وسائل الإعلام التقليدية والمحتويات الرقمية.

وقال رئيس قسم المنتجات الرقمية في قناة “تي أر تي ورود” التركية، ديريك فونتاين، إلى أن الاتجاه الأول هو “اصنع منصتك الخاصة بك”.

وأضاف أن شبكة “تي أر تي” تُصنع منتجاتها الرقمية ومنصتها بغية الوصول إلى المزيد من الناس.

وتابع: “نستخدم الإعلانات المحلية وغيرها من تطبيقات الأجهزة المختلفة ونسعى لجذب المستخدمين ومواصلة بقائهم على منصتنا”.

من جانبه، قال مدير عام وكالة أنباء أثينيا – مقدونيا(ANA-MPA) ، ميشاليس بسيلوس، إن الثورة الرقمية أدت إلى تغييرات كبيرة في منطق الاتصال ووظيفة وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن “الإنترنت أصبح في متناول كل عضو في المجتمع”، مضيفا: “يمكننا القول: لدينا الملايين من المنافسين”.

واعتبر بسيلوس أن “المسافة بين الحدث وانتشاره عبر وسائل الإعلام قصيرة جدا، لكن الموثوقية مهمة”، لافتا إلى أن “مواجهة الأخبار المزيفة مهمة وحينها ينبغي علينا الكشف عن نموذج جديد للمعلومات”.

وجاء انعقاد الندوة في إطار مؤتمر اتحاد وكالات أنباء البلقان وجنوب شرقي أوروبا “ABNA-SE”، الذي انطلق اليوم في إسطنبول باستضافة من وكالة الأناضول.

ويقام المؤتمر ضمن الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للاتحاد، في فندق “شيراتون غراند إسطنبول” بمنطقة “أتاشهير” في الشطر الأوروبي من المدينة، وتنتهي أعماله الأحد.