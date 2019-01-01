البرازيل – أنهى البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2018 بقضاء ليلة رأس السنة مع 26 فتاة ارتدين جميعهن الملابس البيضاء في حفل أقيم في البرازيل.

وحضر الحفل كل من آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة، وغابرييل ميدينا نجم البرازيل في ركوب الأمواج، واستمر الحفل لفترة طويلة واستمتعوا بالألعاب النارية بمناسبة حلول عام 2019.

وعاد نيمار البالغ 26 عاما إلى بلاده البرازيل مؤخرا لقضاء فترة الأعياد مع عائلته والاستمتاع برأس السنة الجديدة هناك، إذ ظهر إلى جوار ميلو وغابرييل في صورة ضمت 26 فتاة يرتدين الملابس البيضاء في احتفال ضخم ارتدى خلاله الجميع البياض.

المصدر: وكالات