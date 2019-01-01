ليبيا – عقدت رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي ونائبتها حنان الفخاخري أمس الإثنين اجتماعاً موسعاً مع رئيسات وحدات دعم وتمكين المرأة ونائباتهن على مستوى قطاعات التعليم والثقافة والعمل ورئيس وحدة تمكين المرأة في المفوضية العليا للانتخابات.

اللافي والفاخري إستعرضا خلال الاجتماع بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي خطة عمل الوحدة للعام 2019 وكيفية دعم الوحدة للدفع بالمرأة في المؤسسات الحكومية.

وتم التأكيد على استحداث قواعد جمع البيانات يتم من خلالها معرفة احتياجات الوحدات في كل القطاعات في خطوة يهدف من خلالها تذليل الصعوبات التي تعيق عمل الوحدات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ البرامج التي تساعد المرأة للمشاركة في صنع القرار داخل المؤسسات الحكومية والعمل على زيادة مستوى الوعي بأهمية وقيمة دورها الحيوي في نهضة المجتمع بما يتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية وفق توجيهات حكومة الوفاق لدعم المرأة.