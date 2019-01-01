مصر – أعلنت القوات المسلحة المصرية عن بدء فعاليات التدريب البحري العسكري المشترك ( الموج الأحمر-1) بمشاركة مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، إن وحدات بحرية مصرية وصلت للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر-1) في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية للمملكة العربية السعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، ويستمر لعدة أيام .

وتضمنت المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات تناولت طرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحري بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة.

المصدر: RT