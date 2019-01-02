أردوغان: سنستمر في القضاء على التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى الظلام

أردوغان: سنستمر في القضاء على التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى الظلام

تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا “ستستمر في القضاء على تنظيمات “داعش” و”غولن” و”بي كا كا / ب ي د” الإرهابية المدعومة من قوى الظلام”.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماع لإعلان مرشحي أنقرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه، في الانتخابات المحلية المزمعة في تركيا في 31 مارس / آذار المقبل.

وفيما يتعلق بالمرشحين للانتخابات المحلية في أنقرة قال أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية سيدعم 25 مرشحا في أنقرة، 3 منهم سيكونون من حزب “الحركة القومية “، الذي يكوّن مع حزب العدالة “تحالف الشعب” الانتخابي، في حين أن المرشحين الباقين من حزب العدالة.

وقال أردوغان، إن مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية أنقرة الكبرى، هو نائب رئيس الحزب محمد أوزهاسكي، كما أعلن أسماء مرشحي الحزب لرئاسة بلديات أحياء أنقرة.

والسبت، أعلن أردوغان، رئيس البرلمان بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وأعلن أسماء مرشحي حزب “العدالة والتنمية” لرئاسة بلديات أقضية إسطنبول.

وأضاف أنه في إطار “تحالف الشعب”، سيتبنى حزب “العدالة والتنمية” مرشحين من حزب “الحركة القومية” لرئاسة بلديات 3 أحياء في إسطنبول.