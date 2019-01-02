فيينا – تراجعت أسعار النفط الخام، الأربعاء، بنسبة 1 بالمئة بالنسبة لخام برنت القياسي، في أول تعاملات العام 2019، مقارنة مع إغلاق الإثنين، بعد إغلاق للبورصات العالمية وأسواق النفط، الثلاثاء.

يأتي التراجع، رغم دخول اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الثلاثاء، بين الأعضاء في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، ولمدة 6 شهور.

وبحلول الساعة (08:04 ت.غ) تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.02 بالمئة أو 54 سنتا إلى 53.27 دولارا للبرميل.

وبنسبة 1.17 بالمئة أو 53 سنتا، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم فبراير/ شباط إلى 44.86 دولارا للبرميل.

وتظهر حسابات “الأناضول”، أن أسعار النفط هبطت على مدار العام الماضي بنحو حاد مسجلة أول خسائر سنوية منذ 2015، تحت وطأة المخاوف من تخمة المعروض.

ووفق الحسابات، هبط الخام الأمريكي نايمكس ما نسبته 25 بالمائة من قيمته في 2018، فيما تراجع خام برنت بنسبة 19.5 بالمئة.