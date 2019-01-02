ليبيا – عقد اجتماع تقابلي بین وزیر الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العیساوي ووزیر الدولة المفوض لشؤون ھیكلة المؤسسات إيمان بن یونس لمناقشة تنفیذ ھیكلیة وزارة الاقتصاد وكذلك دراسة ھیكلة المشاریع الصغرى والمتوسطة ودعم الشراكة بین القطاعین العام الخاص.

العیساوي أكد خلال الاجتماع وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على أهمية الشراكة بین القطاعین العام و الخاص، وضرورة تبني الآلیات التي تضمن حقوق جمیع الأطراف في ھذه الشراكة.

من جهتها أشارت بن یونس إلى أهمية التعاون المستمر مع وزارة الاقتصاد وتبني أساليب الإدارة الحدیثة لدعم الشراكة بین القطاعین العام والخاص، لافتةً إلى أهمية وضع الھیاكل التي تدعم توجھات الدولة في دعم المشاریع الصغرى والمتوسطة.