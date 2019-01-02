إيطاليا – يسعى إنتر ميلان الإيطالي، لتعزيز صفوفه من نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ذا صن”، أن إنتر ميلان يريد الحصول على خدمات الإنجليزي أشلي يونج، مدافع مانشستر يونايتد بشكل مجاني الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن النيراتزوري يريد ضم يونج صاحب الـ 33 عامًا بعقد لمدة عامين، حيث ينتهي عقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي.

وفشل مانشستر يونايتد في التوصل لاتفاق مع لاعبه أشلي يونج حتى الآن، على الرغم من أن التقارير أشارت إلى أن اللاعب الإنجليزي سيمدد عقده لعام إضافي مع الشياطين الحمر.

ونوهت الصحيفة أن إنتر ميلان مستعد لتقديم عقد أطول من العقد الذي سيقدمه نظيره مانشستر يونايتد، خاصة أن يونج أثبت لياقته الجيدة ولعب مونديال روسيا، كما أنه يشارك مع الشياطين الحمر بشكل مستمر هذا الموسم.

المصدر : كووورة