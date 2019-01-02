إنسي أمر الماء الدافئ مع عصير الليمون… أضيفي 3 مكونات إلى قهوتك واحرقي الدهون فوراً

إنسي أمر الماء الدافئ مع عصير الليمون… أضيفي 3 مكونات إلى قهوتك واحرقي الدهون فوراً

ألمانيا – تشكل الخسارة السريعة للوزن هاجساً لدى الكثير من الأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون في مناطق مختلفة من أجسامهم.

ولهذا يلجأ عدد من هؤلاء إلى بعض الأدوية المنحفة. إلا أن آخرين يخافون ذلك بسبب ما يحكى عن التأثيرات السابية لتلك الأدوية.

إذاً من الأفضل دائماً اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين بانتظام إضافة إلى تطبيق بعض الوصفات الطبيعية.

ومنها مثلاً إضافة بعض المكونات إلى القهوة. ولكي تستفيدي من هذه الوصفة تحتاجين إلى: ملعقتي طعام من العسل، ملعقة وسط من القرفة وملعقة طعام من زيت جوز الهند.

أضيفي هذه المكونات الـ3 إلى كوب قهوتك يومياً واشربيه. فهذه الوصفة تحرق الكثير من الدهون في 3 أيام فقط وتحفز عملية الأيض.

والسبب هو أن العسل يتسم بمؤشر غليسيمي منخفض فيما تساهم القرفة في خفض مستوى السكّر في الدم وتسرّع عملية الأيض.

أما زيت جوز الهند فيحسن عمل أعضاء الجسم ويساعده على التخلص من دهونه الضارة.