ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في ماغنيتوغورسك إلى 21 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في ماغنيتوغورسك إلى 21 قتيلا

روسيا – أفادت وزارة الطوارئ الروسية بانتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، لتصل حصيلة ضحايا الحادث إلى 21 قتيلا بمن فيهم طفلان.

وقال ممثل للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك للصحفيين: “تم انتشال جثة تعود لطفلة بالغة من العمر 3 أعوام تقريبا. كما تم انتشال جثة تعود لرجل”.

كما تم فيما بعد انتشال 3 جثث أخرى تعود إحداها لامرأة واثنان لرجلين.

ولا يزال 21 شخصا بمن فيهم 5 أطفال في عداد المفقودين حتى اليوم.

من جانبها أفادت السلطات المحلية بأنه تم تحديد هوية 14 قتيلا.

ووقع الاثنين الماضي بمدينة ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية انهيار مبنى سكني متكون من 10 طوابق بسبب انفجار انبوب الغاز، الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات. ولا تزال عمليات الإنقاذ في مكان الحادث مستمرة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي