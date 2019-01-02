اقتراح من الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لحل الأزمة الراهنة في السودان

اقتراح من الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لحل الأزمة الراهنة في السودان

السعودية – دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، إلى تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الحكومة السودانية والمتظاهرين لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وأعرب القره داغي عبر صفحته على موقع “تويتر”، أمس الثلاثاء، عن قلقه بشأن الأحداث التي يشهدها السودان، وقال في تغريدة: “يؤلمنا ما يحدث في السودان الحبيب، وندعو الحكومة والمتظاهرين إلى الالتزام بحرمة القتل والتخريب والإفساد”.

وحث الجانبين على احترام الإنسان وحقوقه، والتعبير عنها بجميع الوسائل السلمية المعروفة. مطالبا السلطات ببدء علاج المشاكل المزمنة ومعاقبة المفسدين، مشيرا إلى ضرورة تشكيل مجلس من ممثلي المتظاهرين والحكومة لحل الأزمة.

وأعلنت الجبهة الوطنية للتغيير، وحزب الأمة، المشاركان في الحكومة السودانية، الثلاثاء، عزمهما تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل “مجلس سيادة انتقالي، يتولى تسيير شؤون البلاد”، دون تحديد زمن.

وتشهد مختلف المدن السودانية منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات شعبية منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، وجرت في بعضها أعمال عنف.

هذا وأعلنت السلطات السودانية الخميس الماضي، أن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 عنصرا من الأجهزة الأمنية.

المصدر: الأناضول