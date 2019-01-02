مصر – افاد وزير الإنتاج الحربي المصري اللواء محمد العصار، إن الوزارة تعمل على مواجهة أي مشاكل تواجه مصر، خاصة مشكلة قلة الموارد المائية.

وأضاف الوزير المصري أن أحد مصانع الإنتاج الحربي صنع صنبورا موفرا للمياه.

وذكر العصار خلال تصريحات متلفزة على قناة “الحياة، أن مجلس الوزراء المصري اتخذ قرارا بتعميم الصنبور الموفر على جميع المؤسسات التي تستخدم المياه بشكل كثيف، ومتاحة في الأسواق بسعر يسير جدا لا يزيد عن 40 جنيها (2.5 دولار تقريبا).

ولفت إلى أن هذا الصنبور الجديد سيوفر للمواطن نسبة كبيرة من استهلاك المياه، وهذا الأمر سيعود على المواطن بالنفع المادي من خلال تقليل فاتورة الاستهلاك.

المصدر: RT