ألمانيا – أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “يوجوف” أن 41 بالمئة من الجمهور الألماني يرى أن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) ليس الرجل المناسب لقيادة الفريق.

وكشف الاستطلاع أن 35 بالمئة من الألمان ما زالوا يرون في لوف الخيار المناسب، فيما لم يكشف 24 بالمئة عن رأيهم.

وأجرى المعهد هذا الاستطلاع على عينة قوامها 2038 شخصًا في أواخر ديسمبر/كانون أول المنقضي، حيث طرح السؤال عما إذا كان لوف لا يزال هو الرجل المناسب لتدريب المانشافت حاليًا.

وقاد لوف الفريق للفوز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل لكنه خسر مع الفريق 6 مباريات (رقم قياسي) في 2018، وخرج من دور المجموعات في رحلة الدفاع عن لقبه بمونديال 2018 بروسيا، كما هبط إلى دوري القسم الثاني في بطولة دوري أمم أوروبا بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته بدوري القسم الأول.

وتولى لوف (58 عامًا) تدريب الفريق بداية من 2006 ويحظى بثقة مسؤولي الاتحاد الألماني للعبة الذين يعلقون عليه الآمال في إعادة بناء الفريق وإعداده لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

المصدر : كووورة