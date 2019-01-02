ليبيا – ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات في الشرق الأوسط والجهود المشتركة الرامية إلى إستعادة الإستقرار في المنطقة بهدف التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الجارية لا سيما في ليبيا.

الرئيسان شددا بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية على الحاجة الى زيادة تعزيز التعاون في مختلف الميادين ولا سيما التعاون العسكري ومكافحة الارهاب والايديولوجية المتطرفة نظرا للتحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي يشارك فيها البلدين.

وبدوره،تطرق الرئيس المصري إلى جهود مصر لمكافحة الارهاب وكرر تأكيد عزم الشعب المصري وقيادته على مواصلة الجهود الرامية الى استئصال الارهاب ، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود.