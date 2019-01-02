الصين: استقلال تايوان سيقود إلى كارثة ولا نستثني استخدام القوة

الصين: استقلال تايوان سيقود إلى كارثة ولا نستثني استخدام القوة

الصين – أوضح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن استقلال تايوان سيقود إلى “كارثة” وتعهد ببذل جهود من أجل “إعادة الوحدة” سلميا مع الجزيرة، مؤكدا أن الصين لا تستثني فكرة استخدام القوة.

وأضاف الرئيس الصيني متحدثا في قاعة الشعب الكبرى في بكين بمناسبة الذكرى الأربعين لبيان سياسي بشأن تايوان، أن إعادة الوحدة يجب أن تتم في إطار مبدأ “صين واحدة” الذي يقر بأن تايوان جزء من الصين، وهو ما يرفضه أنصار استقلال تايوان.

وأوضح الرئيس الصيني في خطابه إن “الطرفين يمثلان جزءا من العائلة الصينية”، مضيفا أن “مطلب استقلال تايوان تيار معاكس للتاريخ، ولا مستقبل له”، محذرا من أن استقلال تايوان “لن يجلب سوى البلاء”.

وتابع “نحن على استعداد لتوفير مجال واسع لإعادة الوحدة سلميا، ولكننا لن نترك مجالا لأي شكل من الأنشطة الانفصالية”.

وقال ” نحن لا نقدم وعودا بالتخلي عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ كل الوسائل الضرورية” مضيفا أن القضية مسألة داخلية، وأن الصين لن تسمح فيها بأي “تدخل خارجي”.

وكانت رئيسة تايوان، تساي انغ-وين، قد دعت قبل يوم واحد بكين إلى قبول وجود تايوان مستقلة واللجوء إلى الطرق السلمية لحل الخلافات بين الطرفين.

وطالبت تساي انغ-وين الصين باحترام “إصرار 23 مليون شخص على تحقيق الحرية والديمقراطية”.

المصدر: رويترز