العراق – أعلنت وزراة الداخلية، الاربعاء، عن ضبط ثلاث شاحنات محملة بسلع ومواد غذائية مستوردة ومهربة قادمة من شمال الباد باتجاه بغداد، عازية سبب منعها الى صدور أوامر حكومية بمنع استيراد البضائع والسلع الغذائية لدعم المنتوج المحلي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ضبط ثلاث شاحنات محملة بسلع ومواد غذائية مهربة قادمة من المحافظات الشمالية باتجاه العاصمة بغداد”، مشيرا الى أن تلك البضائع “سُلمت الى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.

وأوضحت أن “عملية الضبط جاءت على خلفية صدور أوامر حكومية بمنع استيراد عدد من البضائع والسلع الغذائية لكفاية المنتوج المحلي ودعمه وتشجيع الصناعة والزراعة الوطنية”.

,اوضح البيان أن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في ديالى نشر مفارزه على مرافق ودوائر الوزارة في المحافظة ومنها على الطرق الخارجية لمراقبة أداء وعمل تلك الدوائر لمنع حدوث حالات فساد اداري ومالي وتلقي الشكاوى ورصد المخالفات والمساهمة في تقويم وتقييم أداء الدوائر والعاملين في الجهاز الشرطوي”.

وقررت الحكومة العراقية في وقت سابق منع استيراد عدد من السلع والمنتجات والمحاصيل الزراعية، وذلك دعما للمنتج المحلي.