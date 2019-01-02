ليبيا – أكد المتحدث باسم اللواء العاشر خالد الشيطاوي أمس الثلاثاء أن فرقته العسكرية وكتيبة خالد بن الوليد داهمتا وكراً لتنظيم داعش في أحد الدوائر الزراعية جنوب منطقة غدوة جنوب ليبيا لتحرير المختطفين من يد التنظيم الإرهابي.

الشيطاوي أفاد في تصريح خاص لـ”أصوات مغاربية” بأنه تم تحرير 22 مختطفاً بينهم من يعالج في مستشفى تراغن العام حاليا كما أصيب 14 شخصاً من قوات اللواء العاشر وقتل ثلاثة أشخاص.

وأوضح الشيطاوي أن المختطفين الذين تم تحريرهم من منطقتي الفقهاء وتازربو جنوباً ، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة لتعقب من وفهم بـ” الخلايا النائمة ” الموجودة في الجنوب.

وتابع المتحدث باسم اللواء قائلا: “لم نستطع التعرف على كامل المجموعة الإرهابية في منطقة غدوة بسبب حمل بعض عناصر داعش أحزمة ناسفة حيث فجر أحدهم إحدى الحاويات “.