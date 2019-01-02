العراق – اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الثلاثاء، ان المساحة المزروعة بمحصول الحنطة بلغت 3154 دونم لسنة 2018 .

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في احصائية له، إن “المساحة المزروعة بمحصول الحنطة بلغت 3154 دونم لسنة 2018″، مشيرة الى ان “متوسط الغلة لإجمالي المساحة المزروعة للمحصول بلغ 690.5 كغم لكل دونم”.

وأضاف أن “الإنتاج لمحصول الحنطة بلغت مليونين و 178 الف طن لسنة 2018”.

واشارت الى ان “المساحة المزروعة بمحصول الشعير لعام 2018 بلغت 601 دونم”، مبينة ان “متوسط الغلة لإجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشعير بلغت 317.1 كغم للدونم الواحد”.

وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام.