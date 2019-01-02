العراق – أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، عن موعد زيارة الرئيس برهم صالح الى تركيا.

وذكر بيان مقتضب للمكتب، ان زيارة رئيس الجمهورية الى تركيا ستكون غداً الخميس، داعياً الى اعتماد الاخبار من المكتب الاعلامي الرئاسي.

وكانت صحيفة الصباح التركية، قالت ان رئيس الجمهورية، برهم صالح، سيقوم بزيارة للعاصمة أنقرة، الأربعاء، لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق.

يذكر ان وزارة الخارجية العراقية، سبق وكشفت ان الرئيس صالح، سيزور أنقرة مطلع العام الحالي تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.