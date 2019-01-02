الولايات المتحدة – تراجعت أسواق النفط أكثر من واحد بالمئة في أولى جلسات تداول عام 2019 يوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي في العام الحالي مع انكماش نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 53.05 دولار للبرميل، منخفضا 75 سنتا أو 1.4 بالمئة عن آخر إغلاق في 2018.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 44.83 دولار للبرميل.

وضعف نشاط المصانع في ديسمبر كانون الأول في آسيا في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتباطؤ الطلب الصيني الذي أضر بالإنتاج في معظم الاقتصادات، بما يشير إلى بداية صعبة لأكبر منطقة نمو اقتصادي في العالم في 2019.

وأنهت أسعار النفط عام 2018 على انخفاض للمرة الأولى منذ 2015، حيث هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 25 بالمئة على مدى العام، بينما نزل برنت حوالي 20 بالمئة.

وعلى صعيد الإنتاج، ستتركز جميع الأنظار على الارتفاع الحالي في إنتاج الولايات المتحدة وعلى جهود أوبك وروسيا لضبط المعروض.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 11.537 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وجعل ذلك من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على روسيا، التي قالت يوم الأربعاء إن إنتاجها النفطي في ديسمبر كانون الأول بلغ مستوى قياسيا عند 11.45 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.