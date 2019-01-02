اليابان – جاء نحو 58 ألف ياباني، اليوم الأربعاء، إلى القصر الإمبراطوري وسط العاصمة اليابانية طوكيو لتهنئة الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو وأسرتهما بعيد رأس السنة.

وقال الإمبراطور في خطاب ألقاه أمام الجمهور المحتشد بمناسبة العيد: “أهنئكم بعيد رأس السنة. وتسرني إمكانية الاحتفال به معكم تحت هذه السماء الصافية. وأدعو لأن يكون هذا العام جيدا بالنسبة لأكبر عدد ممكن من الناس. وأصلي من أجل السلام والسعادة للشعب الياباني والعالم كله”.

وتعد تهنئة الإمبراطور من أهم تقاليد رأس السنة في اليابان. وسنويا يأتي آلاف من الناس إلى القصر للقيام بذلك. ووفق التقليد الياباني السائد يقوم الإمبراطور وأعضاء أسرته بالترحيب بمواطنيه من شرفة القصر الإمبراطوري المغلقة باستخدام الزجاج المضاد للرصاص. وخلال يوم واحد يخرج الإمبراطور أكيهيتو وأسرته إلى هذه الشرفة 5 مرات ليحيي الجماهير المحتشدة.

وستكون هذه هي المرة الأخيرة التي بإمكان سكان البلاد فيها تهنئة الإمبراطور أكيهيتو بهذه المناسبة، إذ من المتوقع أن يتنازل في 30 أبريل القادم عن العرش بسبب عمره الكبير. ومن المخطط أن تجري في اليابان في 1 مايو المقبل مراسم تولي ابنه الكبير الأمير ناروهيتو العرش خلفا لأبيه.

وولد الإمبراطور أكيهيتو عام 1933. ووافقت الحكومة اليابانية في ديسمبر عام 2016 بشكل نهائي على موعد تنازله عن العرش، غير أن القوانين اليابانية السابقة لم تسمح بذلك.

المصدر: تاس