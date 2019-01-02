ليبيا – تتابع وزارة العدل بحكومة الوفاق الحالة الصحية لرئيس محكمة سبها الابتدائية، القاضي أبوبكر بشير وذلك نتيجة الإصابات التي تعرض لها جراء عملية اختطافه يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 لذلك قامت الوزارة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لوصوله لطرابلس وعرضه على الأطباء والاستشاريين في المصحات المختصة.

القاضي وصل بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة العدل أمس الثلاثاء إلى مقر إقامته الفندقية وكان في استقباله وفد من الوزارة ضم وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة.

وقد رافقه مدير إدارة الرعاية الصحية بالوزارة إلى المصحات المختصة للاطمئنان على حالته الصحية وتذليل كافة الصعوبات والإجراءات الإدارية ليحظى بالعناية الطبية اللازمة.