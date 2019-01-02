ليبيا – طالبت بلدية الغريفة في بيان لها أمس الثلاثاء عضو المجلس الرئاسي السابق موسى الكوني العدول عن إستقالته والرجوع إلى سابق عمله.

بلدية الغريفة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن أعيان وحكماء ونشطاء المجتمع المدني على أتم الإستعداد لتقديم الدعم المطلوب للكوني في إطار إنجاح مهمته الوطنية.

وأشار البيان إلى أن عضو المجلس الرئاسي السابق لن يخذل مطالب أهل الجنوب بل سينحاز لها لأن ما يشهده الوطن اليوم من أزمات و ما يمر به الجنوب من نقص في الخدمات الحياتية والتي دفعت بالعديد من ابناء الجنوب للمغادرة شرقا وغربا وراء العيش الكريم والخدمات اليومية وحتى وصل الأمر إلى البحث عن مناخ أمن للعيش .

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