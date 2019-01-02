أسبانيا – كشف تقرير صحفي فرنسي أن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما نصح زميله في الميرنجي إيسكو لتحديد وجهته المقبلة في الميركاتو الشتوي.

وذكر موقع “foot01” الفرنسي أن بنزيما، نصح زميله في الفريق إيسكو بالانتقال إلى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بنزيما يعتقد أن إيسكو سيتأقلم جيدًا مع فريق العاصمة الفرنسية، الذي استطاع في السنوات الأخيرة التعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم.

وأوضح أن إيسكو قد يقبل نصيحة بنزيما، ويحزم حقائبه وينتقل إلى باريس سان جيرمان، لا سيما وأن الفريق الباريسي من أشد المعجبين بموهبة الدولي الإسباني، الذي لا يعيش أحسن أيامه الكروية مع “الميرنجي”.

وتابع نفس المصدر، أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، ينوي استغلال علاقته الجيدة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، من أجل إقناعه بالتخلي عن إيسكو في فترة الانتقالات الشتوية.

وأردف أن القيمة المالية للصفقة لن تكون عائقًا بالنسبة لباريس سان جيرمان، من أجل الظفر بخدمات نجم الريال.

ولا يُعد باريس سان جيرمان الفريق الوحيد المهتم بخدمات إيسكو، فقد أشارت عدة تقارير صحفية سابقة أن إيسكو يثير اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار يوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ويعاني إيسكو هذا الموسم من تذبذب واضح في مستواه، حيث فقد الدولي الإسباني الكثير من بريقه الكروي وأصبح حبيس دكة بدلاء “النادي الملكي” في أكثر من مرة، كما لا تبدو علاقة اللاعب جيدة مع مدرب الفريق سانتياجو سولاري.

يذكر أن إيسكو، صرح مؤخرًا بأنه سعيد في ريال مدريد ولا ينوي الرحيل عن النادي الإسباني العملاق.

المصدر : كووورة