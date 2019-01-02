بورصة النفط العالمية تتوقف عن التداول وتختتم عام 2018 على خسائر

بورصة النفط العالمية تتوقف عن التداول وتختتم عام 2018 على خسائر

الولايات المتحدة – توقفت البورصة العالمية، الثلاثاء، عن التداول مع عطلة رأس السنة الميلادية وختمت عام 2018 على خسائر.

وقد توقف خام العالمي برنت عن التداول في البورصة اليوم الثلاثاء مع عطلة رأس السنة الميلادية على ارتفاع ليصل 54.16 دولاراً ، فيما ارتفع الخام الأميركي عند 45.84 دولاراً.

الا انه تبقى أسعار النفط قد اختتمت في عام 2018 على خسائر حيث تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هذا عام 2018 بنحو 25 بالمئة، بينما انخفض برنت بأكثر من 19.5 بالمئة.

وتأتي هذه الخسائر بفعل المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض من الخام وإشارات متباينة تتعلق بتجدد العقوبات الأميركية على طهران.