فرنسا – قال الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان، إن رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن قيادة مانشستر يونايتد، سيصعب من مهمة فريقه في الفوز على الشياطين الحمر في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف بوفون، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “ربما سيكون الفوز على مانشستر يونايتد أكثر صعوبة بدون مورينيو، لكن هذا لا يقلل من قيمة المدرب”.

وتحدث عن زميله السابق في يوفنتوس، بول بوجبا، والذي عاد للتألق في مانشستر يونايتد مع أولى جونار سولسكاير، قائلًا: “شخص مثل بوجبا لديه شيء يريد إثباته، أعتقد أنه سيكون تحديًا معقدًا لنا”.

وتابع: “الفوز بدوري الأبطال؟ إننا من بين الفرق المنافسة على اللقب، لكن الفريق الأقوى لا يفوز دائمًا، أحيانًا من يتملك شجاعة أكثر هو من يفوز”.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

المصدر : كووورة