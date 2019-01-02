فلسطين – تراجعت تداولات بورصة فلسطين بنسبة 24.7 بالمائة في 2018، مقارنة مع تداولات 2017، إلى 353.47 مليون دولار.

جاءت ذلك، حسب مسح أجرته الأناضول، الأربعاء، استنادا على بيانات منشورة على موقع بورصة فلسطين، أظهر أن تداولات 2017 بلغت 469 مليون دولار.

وحسب البيانات، تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة فلسطين، بنسبة 4 بالمائة في 2018 إلى 3.734 مليارات دولار، مقارنة مع 3.891 مليارات دولار في 2017.

وشكلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة فلسطين، ما نسبته 27.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018، والبالغ 13.5 مليار دولار.

ونُفذت قيمة التداولات في 2018، من خلال نحو 35 ألف صفقة أو عقد، مقارنة مع أكثر من 53 ألف صفقة أو عقد في 2017.

وتتألف بورصة فلسطين من 48 شركة مدرجة، موزعة على خمسة قطاعات هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والاستثمار، والصناعة، والخدمات.

وتراجع مؤشر القدس الذي يقيس أنشط 15 شركة في البورصة، من 574.58 نقطة في ختام تداولات 2018، إلى 529.35 نقطة بنهاية 2018.

وعلق الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، على نتائج 2018 قائلا، إن الاقتصاد المحلي يتأثر بالحالة السياسية السائدة، بينما البورصة تعتبر مرآة الاقتصاد.

وأضاف عويضة، للأناضول، أن أداء مؤشر القدس تراجع بنسبة 7.87 بالمائة متأثراً بتراجع معدلات التداول نتيجة الجمود في عملية السلام، وتدهور العلاقة مع الولايات المتحدة، على إثر نقل سفارتها إلى القدس، وما رافق ذلك من وقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

وزاد: “الإجراءات الإسرائيلية خلال 2018 زادت من تفاقم الأوضاع كالاقتطاعات من أموال المقاصة (الضرائب)، وزيادة عدد الحواجز وإعاقة الحركة بين المدن الفلسطينية.. كل ذلك يقف خلف التراجع في أحجام التداول”.