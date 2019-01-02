الولايات المتحدة – رجح بنك الاستثمار الدولي “جيه بي مورغان”، الأربعاء، أن يدور سعر خام برنت حول 55 دولارا للبرميل خلال 2019.

وقال رئيس شؤون النفط والغاز في “جيه بي مورغان” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ،”سكوت دارلينج”، في مقابلة مع قناة “سي.إن.بي سي” الأمريكية، إنه يتوقع أن تظل أسعار الخام منخفضة لفترة أطول، إذا لم تواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التزامها بتخفيض إنتاج النفط طوال 2019.

وبدأ دخول اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الإثنين، بين الأعضاء في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، ولمدة 6 شهور.

وأضاف دارلينج أن (أوبك +) التي تضم أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، قررت خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري، وليس العام كله؛ “لذا نتوقع أن يدور سعر خام برنت حول 55 دولارا للبرميل خلال 2019”.

وتدور أسعار خام برنت في العقود الآجلة تسليم مارس/ آذار حول 53.27 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، وأسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم فبراير/ شباط حول 44.86 دولارا للبرميل.

وأوضح المسؤول المالي أن العوامل التي يمكن أن تبقي أسعار النفط ضعيفة في 2019 تشمل التباطؤ في الطلب على النفط، وعدم اليقين بشأن الامتثال الكامل من جانب أعضاء “أوبك”، بشأن خفض العرض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي 2018، تكبدت أسعار النفط أسوأ خسائرها السنوية منذ 2015؛ حيث انخفض خام برنت 19.5 بالمئة، مع تقلب سوق الأسهم والتوقعات الجيوسياسية وتراجع توقعات الطلب على سوق الطاقة.

وأشار دارلينج إلى أن المخاطر الجيوسياسية في أماكن مثل فنزويلا يمكن أن تدفع أسعار النفط للارتفاع.