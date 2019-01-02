أنجلترا – حسم الإنجليزي ماركوس راشوفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، قراره بشأن إمكانية الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن ماركوس راشفورد سوف يرفض عرض ريال مدريد الإسباني، ويبقى في مسرح الأحلام.

وكانت الصحيفة كشفت في وقت سابق من هذا الموسم، عن اتصال ريال مدريد بممثلي اللاعب، وإعراب النادي الملكي عن رغبته في ضمه الصيف المقبل.

وكان اللاعب الإنجليزي الشاب منفتحًا على المفاوضات مع ريال مدريد، رغم أنه لم يكن يريد الرحيل، إلا أن معاملة المدرب السابق جوزيه مورينيو السيئة له، كانت ستجبره على الرحيل.

وبات راشفورد يفكر بطريقة أخرى الآن بعد رحيل مورينيو وتولي النرويجي سولسكاير تدريب الفريق الإنجليزي، حيث شهدت المباريات الثلاث تحت قيادته، تألق اللاعب والعديد من النجوم الآخرين في الفريق.

وبعد الظهور بمستوى متميز مع الشياطين الحمر، وتحسن مستوى الفريق بشكل عام، قرر راشفورد البقاء وعدم الرحيل.

المصدر : كووورة